Espagne : Pedro Sanchez, le nouveau chef du gouvernement

En Espagne, vendredi 1er juin, le socialiste Pedro Sanchez vient de réussir un véritable tour de force. Mariano Rajoy, au pouvoir depuis plus de six ans, félicite celui qui l'a fait tomber. En s'alliant avec Podemos, la gauche radicale, mais aussi avec les indépendantistes catalans et les nationalistes basques, il a sorti le chef du gouvernement en une semaine.

Mariano Rajoy reconnaît sa défaite

Avec 180 voix annoncées pour la motion de censure sur 350 députés, Mariano Rajoy avait reconnu sa défaite avant même le vote. C'est après sa condamnation dans une affaire de corruption que Pedro Sanchez a tenté ce coup de poker politique, avec seulement 84 députés socialistes au Parlement. Le nouveau chef du gouvernement a promis de convoquer des élections. D'ici là, il va devoir gouverner avec une majorité hétéroclite.

Le JT

Les autres sujets du JT