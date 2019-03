Espagne : le mystérieux bienfaiteur de Villarramiel

À Villarramiel (Espagne), il y a ceux qui aimeraient bien, mais qui n'ont encore rien reçu. "Les gens racontent qu'ils reçoivent des enveloppes avec une dédicace, un petit mot", explique une habitante. Certains, qui n'ont rien demandé, ont eu une enveloppe avec un billet. "Il n'y avait personne à la porte quand on est rentrés, j'ai trouvé une enveloppe par terre avec un billet de 50 €", explique une chanceuse.

Quelqu'un du village ?

Quinze villageois ont reçu de 50 à 100 euros : des jeunes, des vieux, des couples et mères célibataires. Ici, un joli cœur pour une "princesse", la femme d'un villageois. "Ma femme m'a appelé, a jeté le mot par terre en disant 'je n’en veux pas', alors je l'ai ramassé, je l'ai ouvert et j'ai trouvé les 50 €", s'étonne un homme. Qui donc est ce Zorro masqué ? "Je pense que c'est quelqu'un du village puisqu'il y a les noms et adresses sur les enveloppes", explique Nuria Simon, la maire de Villarramiel.

