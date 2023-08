Espagne : le baiser forcé de Luis Rubiales au cœur d’un scandale

Un baiser met le feu aux poudres en Espagne : celui du président de la fédération et d'une joueuse de l'équipe de football, fraîchement championne du monde. La joueuse a dénoncé un baiser forcé. Le président de la fédération contre-attaque et l'accuse de mensonge.

C’est le baiser qui secoue l’Espagne. Il s’agit d’un baiser forcé sur la bouche, celui du président de la fédération espagnole de football à Jennifer Hermoso, la joueuse tout juste championne du monde. Le geste a mis sur la sellette depuis une semaine Luis Rubiales. Sa démission était attendue dans la journée du vendredi 25 août, mais elle n’a pas eu lieu. "Pensez-vous que je vais démissionner (...) Je ne vais pas démissionner", a-t-il martelé.



Luis Rubiales affirme que le baiser était consenti

Connu pour ses excès et ses attitudes déplacées, Luis Rubiales a été pourtant applaudi lors d’une assemblée malgré la réaction de la principale intéressée, Jennifer Hermoso. "Je me suis sentie vulnérable et victime d’un acte impulsif, sexiste et hors de propos sans aucun consentement de ma part", a-t-elle confié. En Espagne, ses partenaires la soutiennent et annonce qu’elles ne porteront plus le maillot de la sélection nationale.

Les journaux et la rue continuent d’attaquer Luis Rubiales, qui affirme que ce baiser était consenti. La fédération défend son président et estime que dans l’euphorie, il y a eu de nombreux gestes d’enthousiasme.