Madagascar : 13 morts dans une bousculade à l’entrée d’un stade

Au moins 13 personnes, dont sept enfants, sont décédés dans une bousculade à l’entrée d’un stade dans la capitale, vendredi 25 août. Ils venaient assister au 11e jeux des Îles de l’océan Indien.

Des corps inertes allongés à même le sol, et une grande confusion. Aux abords du stade, où s'est déroulée dans la soirée du vendredi 25 août l’ouverture du jeu des Îles de l’océan Indien, 50 000 personnes étaient présentes. Juste avant le spectacle, une bousculade a eu lieu à l’entrée. Certaines personnes perdent l’équilibre, chutent et se font piétiner. Parmi eux, on compte de nombreux jeunes enfants et adolescents.



Le Premier ministre auprès des victimes

Après la catastrophe, devant l’hôpital, de nombreuses familles sans nouvelle espèrent retrouver leurs proches. "Comme on n'avait pas de nouvelles de notre enfant, on est allé à la morgue mais ils nous ont dit qu’il n’y avait pas d’enfant décédé de cet âge", raconte un père. Les corps sortent un à un de la morgue pour être rendus aux familles par les forces de l’ordre. Dès hier soir, le Premier ministre malgache s’est rendu auprès des victimes.