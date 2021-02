Espagne : la jeunesse continue de manifester pour la libération du rappeur Pablo Hasel

Les rues de Barcelone (Espagne) étaient remplies de manifestants samedi 20 février. La foule protestait contre l’incarcération du rappeur Pablo Hasel. Ce dernier est devenu le symbole d’une jeunesse qui s’oppose au pouvoir en place. Mais il a été condamné à neuf mois de prison pour injures et calomnies à l’encontre de la couronne et de l’État. Depuis cinq jours et le début des contestations, une centaine d’interpellations ont eu lieu et on dénombre des dizaines de blessés.

La jeunesse veut se faire entendre

Parmi la foule de manifestants présents à Barcelone, beaucoup souhaitent faire passer un message d’indignation. "Il ne s’agit pas seulement de Pablo Hasel. On est constamment réprimés par le gouvernement et cette manifestation, ça permet de dénoncer cela", affirme une manifestante. De son côté, le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez estime que "ces manifestations sont inadmissibles. Rien ne justifie cette violence".