Espagne : des inondations monstres touchent le sud du pays

Depuis 48 heures, les inondations ont fait des dégâts sans précédent dans la région d'Alméria et de Murcie. Les torrents ont débordé brutalement et ont emporté tout sur leur passage. Les secours ont eu juste le temps d'hélitreuiller un homme sur le toit de sa voiture. Un autre conducteur était coincé sous un pont dans sa voiture. Les sauveteurs ont réussi à l'extraire et le ramener sur le rivage en bateau.

La pluie ne s'arrête pas

À Almeria, un automobiliste a été pris au piège, mais n'a pas pu être sauvé. Quatre personnes sont mortes dans des circonstances similaires. 3 500 personnes ont été évacuées dans l'urgence. Les autorités appellent à la prudence. Une centaine de routes sont impraticables et les déplacements sont très dangereux. La situation reste difficile. De nouvelles pluies sont attendues sur le sud de l'Espagne

