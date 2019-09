Espagne : des pluies diluviennes dans la région de Valence

Le sud-est de l'Espagne est touché par des pluies torrentielles, et des inondations impressionnantes, l'alerte rouge a même été déclenchée dans la région de Valence jeudi 12 septembre. À Ontinyent, le centre-ville a été ravagé par un torrent. En 24 heures, il est tombé plus de 100 litres d'eau par mètre carré, un record absolu dans la région. Les voitures ne font pas le poids et ne résistent pas mieux qu'une branche devant la puissance des eaux.

Les écoles fermées

Les écoles de la région ont été fermées. Les autorités appellent à éviter tout déplacement et à repérer des points hauts afin de se protéger en cas de montées des eaux. Des murs ont cédé dans leur totalité, et la région est en alerte rouge pour précipitations extrêmes, mais aussi pour vent violent. Certains inconscient tentent de sortir, pour tenter de sauver ce qui peut l'être.

