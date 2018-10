Espagne : au moins huit morts dans des inondations sur l'île de Majorque

De très fortes pluies ont provoqué le débordement d'un cours d'eau sur cette île touristique des Baléares.

Au moins huit personnes sont mortes et plusieurs sont portées disparues après des inondations dans l'est de l'île de Majorque, indiquent les autorités locales, mercredi 10 octobre. Quatre personnes sont mortes dans le village de Sant Llorenç des Cardassar, le plus touché par ces inondations. Trois autres victimes sont décédées dans le village voisin de S'Illot, au bord de la mer, et une autre dans le secteur d'Artà.



Ces inondations sont la conséquence du débordement d'un cours d'eau après "220 litres de pluie par mètre carré tombés ces dernières heures" dans la zone, a expliqué le gouvernement régional des Baléares sur Twitter. La zone la plus touchée par ces inondations est située à quelque 60 kilomètres à l'est de Palma de Majorque, la capitale de cette île très touristique.

Une minute de silence au Parlement

Les images diffusées par la télévision publique espagnole ou des médias locaux montrent des voitures entraînées par le courant et des maisons inondées. Les secouristes sont à pied d'œuvre pour rechercher les disparus. Une centaine de sauveteurs avec deux hélicoptères, huit véhicules et des chiens sont arrivés mercredi matin sur l'île, a annoncé l'Unité militaire d'urgence espagnole.

La Chambre des députés a observé une minute de silence mercredi matin. Le chef du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez, qui doit se rendre sur place, a souligné sur Twitter sa "solidarité et [son] soutien aux familles et aux amis des victimes ainsi qu'à toutes les personnes affectées par ces inondations tragiques".

Siguiendo muy de cerca las desoladoras informaciones que nos llegan desde Sant Llorenç (Mallorca). Mi solidaridad y apoyo a las familias y amigos de las víctimas mortales, y a todos los afectados por estas trágicas inundaciones. — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) October 10, 2018

La star du tennis Rafael Nadal, originaire de l'île, a annoncé sur Instagram avoir mis à disposition les chambres de ses centres sportifs pour les personnes privées de leur logement après ces inondations.