Espagne : à La Palma, le volcan Cumbre Vieja s’est éteint

J. Coulais, C. Apiou

Le volcan Cumbre Vieja (Espagne) s’est éteint et les habitants respirent à nouveau. Le 25 décembre, après 85 jours de la plus longue éruption que La Palma ait connue, le Cumbre Vieja s’est officiellement rendormi. « Pour nous, c’est difficile, tout ce que l’on a laissé a été enterré », confie une femme. Sous un sol lunaire, des maisons entières ont disparu. L’armée est mobilisée pour déblayer l’épais manteau de cendres. Mais les soldats n’en voient pas la fin.



900 millions d’euros de dégâts

En tout, 3 000 bâtiments ont été détruits par des coulées de lave inédites. 1 250 hectares de terre ont été étouffés. Et même un territoire de 50 hectares a été gagné sur la mer. Le spectacle, terrifiant et hypnotisant, a duré trois mois. Le Cumbre Vieja ne s’était pas réveillé depuis 50 ans. L’éruption aura causé plus de 900 millions d’euros de dégâts, mais n’aura fait aucun mort.