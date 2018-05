Escapade : à la découverte des charmes de Cadix

Un labyrinthe de ruelles étroites bordé de remparts posés sur l'océan Atlantique : voici Cadix (Espagne), l'autre perle de l'Andalousie, plus discrète que Séville ou Grenade. La ville est réputée pour l'hospitalité de ses habitants, la discussion s'engage naturellement. Le cœur de la vieille ville bâtie à partir du 13e siècle est son quartier le plus charmant. À l'époque, Cadix était l'un des principaux ports de commerce entre l'Europe et l'Amérique. Depuis rien n'a changé. Balcons fermés et immeubles hauts créent de l'ombre : en été la température peut atteindre 45 degrés.

Une cathédrale emblématique

La cathédrale est devenue l'emblème de Cadix que les visiteurs découvrent parfois d'en haut après avoir grimpé les 40 mètres d'escaliers. La ville, encore à l'abri du tourisme de masse, séduit les amateurs d'architecture baroque. À la tombée de la nuit, la plage est également un lieu de rendez-vous incontournable...

