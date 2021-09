Éruption volcanique aux Canaries : de nouvelles évacuations suite à l'ouverture d'un autre cratère

Dans la nuit sur l'île de La Palma, dans l'archipel des Canaries (Espagne), les habitants ont fui leur maison par centaines. Un nouveau cratère s'est ouvert sur le volcan, après un séisme de magnitude 4,1 qui a secoué l'île peu après 21 heures, lundi 20 septembre. Une rivière de matière incandescente se déverse sur les pentes du Cumbre Vieja.

Des centaines de maisons brûlées

L'évacuation de la zone a duré plusieurs heures. "On nous a dit de partir à cause de cette nouvelle éruption qui a eu lieu au-dessus de notre maison, par sécurité on a dû être évacués au moins pour quelque temps", confie un habitant. Face à des pompiers impuissants, l'immense rivière de lave continue de se déverser lentement. Les coulées s'engouffrent dans les maisons, brûlées par la roche volcanique. Plus d'une centaine d'habitations ont déjà été avalées. Les coulées devraient atteindre la mer dans les prochaines heures, et pourraient entraîner un dégagement de gaz toxique.