Emploi : l’Espagne va tester la semaine de quatre jours

En Espagne, certains peuvent encore profiter un peu plus de la plage grâce à la semaine de quatre jours qui a été adoptée par certaines entreprises. C'est à Barcelone, dans l'entreprise de prêt-à-porter, Desigual, qu'on a décidé de sauter le pas, il y a deux semaines. Le vendredi, les 500 salariés de ce groupe sont au repos. Cependant, la semaine de quatre jours ne comporte pas que des avantages.





Un salaire qui baisse de 6,5%





En effet, les salariés ont vu baisser leurs revenus de 6,5%. Néanmoins, cela ne semble pas déranger la grande majorité des employés qui a voté pour. "Je suis très heureux parce que je vais être papa dans trois semaines, et je pourrais passer du temps avec mon fils après ça dépend de chacun", raconte Pablo Rodriguez, un employé de chez Desigual. La semaine de quatre jours séduit de plus en plus du côté espagnol, le gouvernement a débloqué 10 millions d'euros pour lancer un projet pilote à grande échelle en 2022.