Espagne : l'Andalousie, une région pleine de charme et de découvertes

M. Subra-Gomez, C. Cormery, B. Bervas

Alors que les vacances scolaires ont débuté depuis quelques jours, il est possible de profiter de beaux paysages à l'étranger et sans aller bien loin. L'Andalousie (Espagne), à deux heures d'avion de Paris, est une région idéale pour se relaxer et s'amuser.