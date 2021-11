Cinéma : "Madres Paralelas", le nouveau film d’Almodóvar, sort dans les salles mercredi 1er décembre

Dans la vie, Janis, interprétée par Penélope Cruz, ne compte que sur elle-même et surtout pas sur les hommes. Sur le point d’accoucher, elle rencontre une autre femme, plus jeune et mère célibataire aussi. Deux façons de vivre seule la maternité sont relatées dans le film Madres Paralelas, réalisé par Pedro Almodóvar. Ce rôle de mère, le réalisateur, l’a écrit spécialement pour son actrice fétiche Penélope Cruz.

Les femmes fortes, la signature de Pedro Almodóvar

Dans ce film, il y a des personnages de femmes fortes, devenus la signature d’Almodóvar. Elles sont toutes éprises de liberté comme l’étaient les femmes pendant l’enfance du réalisateur. "J’ai grandi au milieu des femmes et ce sont elles qui m’ont donné mon éducation, c’était des femmes libres et ça a eu une grande influence sur mes personnages féminins", confie le réalisateur Pedro Almodóvar.