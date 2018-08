Barcelone : le recueillement un an après les attentats

Les familles des victimes de l'attentat de Barcelone (Espagne), survenu le 17 août 2017, avancent côte à côte sur les Ramblas, sous les applaudissements, un an après la tragédie. La cérémonie débute là où la camionnette du terroriste a achevé sa course, laissant dans son sillage 14 morts et plus d'une centaine de blessés. Plus tard, une chorale chante des chants d'amour et d'espoir pour dire que les terroristes n'ont pas réussi à changer l'Espagne.

L'hommage du roi Felipe VI

Ensuite, des poèmes sont lus dans plusieurs langues. "Tout homme est un fragment d'un continent, une partie d'un ensemble. Si la mer en emporte un bout, l'Europe en est amoindrie", commence par dire un homme. Le roi d'Espagne Felipe VI s'est également rendu sur place. Il a été bien accueilli par certains, mais une banderole indiquait qu'il n'était pas le bienvenu en terre catalane. Les familles avaient pourtant demandé une trêve politique.

