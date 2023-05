Baléares : la beauté préservée de Minorque

L'île de Minorque, dans les Baléares (Espagne), attire de plus en plus de Français. Elle est l'un des derniers paradis préservés de la Méditerranée.

Une eau turquoise et des plages sauvages surplombées par de petites maisons blanches. Minorque, moins connue que ses voisines Ibiza et Majorque, dans les Baléares (Espagne), offre des paysages de carte postale. Mais pour accéder aux richesses de l'île, il faut un peu de courage. Les plus beaux sites ne sont accessibles qu'à pied. Les touristes doivent emprunter un sentier vieux de 500 ans, qui sillonne tout le littoral sauvage et préservé.

"Ce n'est pas du tourisme de masse"

Dès sa première visite à Minorque il y a quinze ans, Cédric Balauze est tombé amoureux de l'île. "En 2012, il y avait seulement 4 000 Français qui venaient. L'année dernière, ils étaient plus de 100 000", confie le guide français. "Ce n'est pas tellement du tourisme de masse. Même en juillet et en août, il y a toujours des recoins pour être tranquille", poursuit-il. Reconnue en tant que réserve de biosphère par l'Unesco, cette île est l'un des derniers paradis préservés de la Méditerranée.