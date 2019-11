VIDEO. Une vallée féerique en Colombie abrite les plus grands palmiers du monde

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?



Dans une vallée colombienne se dressent par centaines des palmiers particulièrement immenses. Ce sont les palmiers à cire du Quindío, plus précisément situés dans la vallée de Cocora, à l'ouest de la Colombie. En pleine Cordillère des Andes, cette vallée s'élève entre 1900 mètres d'altitude et des sommets pouvant dépasser les 3000 mètres. Grâce à l'humidité retenue par les montagnes, elle abrite des zones de jungle tropicale et des collines verdoyantes d'où émergent de nombreux palmiers. Ceux-ci sont les plus grands palmiers du monde et n'existent que dans certains reliefs andins du Pérou et de Colombie.

Une source de nourriture pour la faune

Ils atteignent régulièrement 45 mètres et parfois même jusqu'à 60 mètres. Au 19ème siècle, la cire de son tronc était utilisée dans la région pour confectionner des bougies. Aussi, ses fruits sont mangés par des geais verts ou des toucans. Mais la vallée loge aussi des condors, de nombreux colibris et de rares ours à lunettes.