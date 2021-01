VIDEO. Qu'est devenue Clear Fashion, l'appli qui défend une mode éco-responsable

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

En février 2020, Marguerite Dorangeon présentait Clear Fashion, une application qui note les marques textiles selon leur impact. Depuis, beaucoup de choses ont changé. "Ce qui nous semblait très complexe, qui était de réussir à avoir des informations sur les pratiques des marques, ça a été possible, notamment grâce au fait que de nombreux consommateurs nous ont suivi dès le début", explique Marguerite. "On vient de lancer une fonctionnalité qui permet vraiment d'avoir une information sur chaque article pour connaître son impact, mais aussi les lieux de production, les matières, etc.", ajoute-t-elle. Selon elle, cette propension à mieux consommer devrait inciter les marques à améliorer leurs pratiques.

U tilisée par 200 000 personnes

Depuis son lancement, Clear Fashion a été utilisée par 200 000 personnes et plus de 300 marques ont été évaluées. "Au départ on était une équipe de deux cofondatrices et aujourd'hui, on a 12 personnes dans l'équipe", se réjouit Marguerite. Grâce à ça, davantage de marques et de vêtements sont évalués. "À la fois, on indique les lieux de production qui sont visibles par l'application et puis également on peut découvrir lorsqu'une marque est concernée par, on va dire, une alerte comme ce qu'il s'est passé par exemple avec le scandale des ouïghours, il y a un petit bandeau qui apparaît pour afficher cette information", conclut-elle.