VIDEO. Qu\'est-ce que la désobéissance fertile ?

Jonathan et Caroline ont fait le choix d'ignorer les lois de l'immobilier pour élever leurs enfants dans une cabane en pleine nature. Sur le terrain, le couple possède plusieurs potagers et ils se nourrissent également de plantes sauvages. "L'ortie, c'est quasiment notre aliment de base, avec la noix et la pomme", s'amuse Caroline.

Jonathan et Caroline fabriquent aussi des ustensiles eux-mêmes. Au-delà de l'aspect utile, ce mode de vie est aussi une façon de s'unir et de partager des moments ensemble. Cela serait même, pour Caroline, la source d'une "intelligence émotionnelle".

Enseigner une vie hors du temps

Ils partagent ce mode de vie avec six autres personnes, dont François qui vit ici depuis 20 ans. Ils ont notamment comme projet de construire ensemble des toilettes sèches en utilisant uniquement des matériaux présents dans leur périmètre.

Ces cabanes sont construites sur des terrains classés "non-constructibles". Aujourd'hui, Jonathan et Caroline ont comme objectif de former des personnes souhaitant emprunter leur mode de vie. L'idée serait de lancer un mouvement : "la désobéissance fertile". "La désobéissance civile, elle est hyper intéressante parce qu'elle va chercher à pointer du doigt, à se mettre en désobéissance par rapport à ce qui se passe de mal dans les institutions en vue de corriger l'institution."