VIDEO. Noël Mamère lit "Pour une campagne de la panique tranquille" d’Allen Ginsberg

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Cliquez ici pour nous alerter !

Ouvrez le 1", magazine de Franceinfo (canal 27) présenté les mercredis à 22h30 par la journaliste de France Télévisions Emilie Tran Nguyen et Eric Fottorino, directeur de l'hebdomadaire Le 1, demande chaque semaine à une personnalité de lire un poème en rapport avec son thème d'actualité. Cette semaine > "Quel écolo êtes-vous ?"

Pour la séquence A voix haute du magazine, Noël Mamère, ancien maire EELV de Bègles et ancien député de la Gironde, lit Pour une campagne de la panique tranquille d’Allen Ginsberg, extrait de Poèmes (éd. Christian Bourgois).

" Un Parti de la Panique Tranquille / Qui rétablisse l’équilibre de la nature "

Fin du Millénaire

Destruction de la Terre

Feu Air Eau pollués

Et la Bête c’est nous

Pensées sombres dans la nuit

Rien à faire pour arrêter ça

Les gouvernements démentent, les Journaux Sérieux aussi

C’est comme si tu regardais tes gencives pourrir sans te laver les dents

Tu as le cœur qui flanche ? Moins de repos plus de stress

Mets du sel sur ton porc graisseux

Tu es diabétique, tu as la plante des pieds insensibles ?

Mets du sucre dans ton café

Tu as une mauvaise circulation ? Fume encore plus

Donne des coups de pied à ton fils sous la table reprends une bière

Il faut un Président qui dénonce le démenti

Un Parti de la Panique Tranquille

Qui rétablisse l’équilibre de la nature

Extrait du magazine "Ouvrez le 1" (replay) diffusé mercredi 19 juin 2019 sur Franceinfo (canal 27).

> "Ouvrez le 1", un magazine télévisé, tous les mercredis à 22h30 sur Franceinfo (canal 27).

> "Le 1", un journal pour comprendre le monde, tous les mercredis en kiosque.