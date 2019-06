"Ouvrez le 1". Quel écolo êtes-vous ?

Franceinfo et l'hebdomadaire Le 1 s’associent pour proposer un rendez-vous, tous les mercredis à 22h30 sur le canal 27 et ses supports numériques. La journaliste de France Télévisions Emilie Tran Nguyen et le directeur de l'hebdomadaire Eric Fottorino dialoguent avec leurs invités sur l’actualité et le monde contemporain.

Pour ce nouveau numéro, "Quel écolo êtes-vous ?" De plus en plus de Français tentent d’apporter des modifications à leur mode de vie, alors que de nombreux experts tirent la sonnette d'alarme : changement d'alimentation, consommation raisonnée et autres petits gestes du quotidien… Alors, voit-on émerger une véritable conscience écologique ?

Au sommaire

Une question / Plusieurs regards : Claire Nouvian, présidente de l’ONG Bloom, lauréate du prix Goldman pour l’environnement 2018 et cofondatrice de Place Publique ; Christophe Bonneuil, historien des sciences, directeur de recherche au CNRS et membre du Centre Alexandre-Koyré, coauteur avec Jean-Baptiste Fressoz de L’Evénement anthropocène, la Terre, l'histoire et nous (éd. Seuil). Repères : quelques dates sur l'écologie en France.

1 + 2 : Brigitte Gothière, cofondatrice de l’association L214, auteure de La Face cachée de nos assiettes (éd. Robert Laffont). Rebours : un clip de campagne du candidat écologiste René Dumont en 1974… avec le verre d’eau (une archive de l'INA). A voix haute : Noël Mamère, ancien maire EELV de Bègles et ancien député de la Gironde, lit Pour une campagne de la panique tranquille d’Allen Ginsberg, extrait de Poèmes (éd. Christian Bourgois).

> "Ouvrez le 1", un magazine télévisé, tous les mercredis à 22h30 sur Franceinfo (canal 27).

> "Le 1", un journal pour comprendre le monde, tous les mercredis en kiosque.

