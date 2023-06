Améliorer les conditions de santé des personnes dans le besoin et lutter contre la précarité : voici le but de la fondation Bill & Melinda Gates, dont Melinda French Gates est la co-présidente. Ce week-end, elle était à Paris au sommet pour un nouveau pacte financier mondial. Brut est entretenu avec elle.

À l’occasion du sommet pour un nouveau pacte financier mondial, organisé le 22 et le 23 juin 2023, Melinda French Gates, cofondatrice de la fondation Bill & Melinda Gates était présente pour échanger sur la transition énergétique et climatique. Parmi ces discussions, des mesures concrètes ont été décidées, comme l’atteste Melinda French Gates. “Deux milliards de dollars ont été transférés au Sénégal pour l'aider dans sa transition écologique. La Zambie, qui est l'un des pays africains les plus endettés, a vu sa dette refinancée, ce qui était envisagé depuis plusieurs années”, explique-t-elle.

“Votre activisme fait une énorme différence”

Selon Melinda French Gates, une injustice existe entre les pays du Sud et les pays du Nord, plus pollueurs : “C'est le Nord qui l'a créée. C'est donc à l'ensemble de la communauté mondiale de s'unir et de dire : 'faisons les bons investissements pour que ces pays puissent effectuer cette transition énergétique'. Ils peuvent encore s'attaquer à la pauvreté, aller de l'avant, investir dans la santé et l'éducation, et opérer la transition climatique”. Pour elle, ces États ne sont pas assez représentés et intégrés dans ces institutions. “Il y a 20 dirigeants qui représentent le sud global, il faut les intégrer dans ces institutions de manière plus forte, au lieu de se limiter à ce que nous appelons les pays du G7. Nous devons faire de la place non seulement pour leur voix, mais aussi pour eux au sein des institutions de gouvernance”.

Dans son interview, elle délivre également un message à la jeunesse qui souhaite s'engager. “Je dirais qu'il faut utiliser sa voix. Votre activisme fait une énorme différence. Les gouvernements écoutent. Le concert de Global Citizen qui a eu lieu hier soir, croyez-moi, on en a parlé au dîner d'État hier soir, ils voient que les jeunes se soucient de notre planète. Ils se soucient des autres qui vivent dans d'autres endroits et qui bénéficient d'une bonne éducation comme eux. Donc, si vous utilisez votre voix et votre militantisme, cela pousse le gouvernement à faire ce qu'il faut”, atteste-t-elle.