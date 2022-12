En France, un quart de la production de sapins de Noël vient du Morvan. Mais cette culture, qui prend en compte l'épandage de pesticides, inquiète les associations de protection de l’environnement. Brut s’est rendu sur place.

“À l’heure du réchauffement climatique, qui est quand même une urgence assez considérable, je crois qu’il y a quand même beaucoup de gens qui commencent à se dire qu’un arbre jetable, c’est peut-être plus ce qu’il faut faire aujourd’hui.” Marie-Anne Guillemain est la coprésidente d'Adret Morvan, une association qui veut protéger les forêts et l’environnement du Morvan. Pour elle, la production de sapins de Noël peut représenter un danger pour la nature. “Il y a encore une culture de sapins de Noël là, et il y a des forêts juste à côté. Les sapins de Noël, non seulement ça appauvrit les sols, mais quand on utilise des pesticides, et la majorité des producteurs utilisent encore des pesticides, en fait, leurs pesticides, ils ne s'arrêtent pas à la barrière de leur culture de sapins de Noël, ça impacte aussi les milieux forestiers. Et les milieux forestiers, il faut absolument les protéger."

“Déjà, si on pouvait passer en bio, ça serait un énorme progrès”, continue-t-elle. “L’un des avantages de la culture du sapin de Noël en bio, c’est que quand on les coupe, une fois sur deux ils repoussent. Donc on n’est pas obligés de labourer derrière, de redéfricher et de replanter.”

Frederic Naudet est le président de l'Association française du sapin de Noël naturel, et directeur général des Pépinières Naudet. “Aujourd’hui, on n’a pas encore trouvé la solution idéale, on travaille dessus (...) c’est vrai, on le dit, sinon on serait bio complètement et on serait tous en bio. (...) Je pense qu’on a fait énormément de progrès dans notre domaine, alors ensuite, c’est vrai, s’il y en a qui veulent dire ‘il ne faut plus de sapins de Noël’, ça, c’est un autre débat. Voilà, nous, on n’est pas dans cette optique-là. On dit: nous, on fait les choses et on essaie de les faire le mieux possible.”