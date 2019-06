VIDEO. Le "Grüner See", un lac qui apparaît seulement quelques mois dans l'année

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Étonnant. Le "Grüner See", aussi appelé "Lac vert" est un lac éphémère. À l'origine, il s'agit d'un parc, situé en Autriche. Mais chaque année, le site entame une surprenante métamorphose, dès l'arrivée du printemps : la neige des montagnes alentour fond et submerge progressivement les arbres, les bancs ou encore les sentiers. Apparaît donc ensuite un grand lac à la couleur vert émeraude pouvant atteindre par endroit plus de 10 mètres de profondeur. Si le lieu est réputé pour son paysage atypique, il est aussi le terrain de jeu favori des amateurs de plongée.

Un lieu en danger ?

L'afflux des visiteurs venus du monde entier n'est toutefois pas sans conséquences. Les diverses activités aquatiques pratiquées par les touristes ont fini par mettre en péril l'écosystème du site. Les plongeurs perturberaient notamment les sédiments des fonds marins. De plus, la concentration humaine fait craindre une potentielle pollution comme des déchets plastiques. Pour endiguer au mieux le problème, les autorités locales ont interdit la pratique de toute activité nautique en janvier 2016, en vue de préserver ce site.