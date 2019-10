VIDEO. Laos : un barrage long de 820 mètres menace de vider le Mékong et inquiète les habitants

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Il est situé à deux heures de route de Luang Prabang, dans le nord du Laos. Un méga-barrage long de 820 mètres est entré en service mardi 29 octobre, à Xayaburi, sur le Mékong. De quoi inquiéter les ONG, qui redoutent son impact écologique, d'autant plus que le niveau du fleuve est déjà historiquement très bas à certains endroits. Cette installation, œuvre d'une entreprise thaïlandaise et qui a coûté plus de 4,5 milliards de dollars, est le dernier en date d'une multitude de retenues d'eau qui entravent le cours naturel du Mékong.

Le fleuve vital pour 60 millions de personnes

Ce fleuve de 4 800 kilomètres de long abrite la biodiversité aquatique la plus importante du monde derrière l'Amazone, avec notamment 1 300 espèces de poissons. Il est vital pour la survie de quelque 60 millions de personnes, désormais en partie inquiètes des éventuelles répercussions sur leurs moyens d'existence, notamment sur les stocks de poissons. "C'est le dernier jour où nous pouvons vivre comme avant dans le bas Mékong", déplorait lundi un collectif de villageois.