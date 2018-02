VIDEO. "Je suis infiniment heureux d’avoir accompli mon rêve" : il raconte son incroyable tour du monde zéro carbone

Un total de 2 727 jours autour du monde, 105 000 km parcourus et zéro émission de carbone. C'est le bilan chiffré du voyage d'Olivier Peyre. Ce Grenoblois de 37 ans a réalisé un tour du monde de plus de sept ans, dont une partie avec sa compagne. "Je suis parti le 11 juillet 2008 à 9h30 du matin précises", raconte-t-il à franceinfo. Il a traversé l’Amérique du Sud, l’Australie, l’Asie et l’Europe entièrement avec des moyens non-motorisés : à vélo, en voilier-stop et en parapente. De retour en France depuis le 29 décembre 2015, il a décidé d'écrire un livre sur sa grande aventure : En route avec Aile, aux éditions du Chemin des Crêtes.

A vélo, tracté par sa voile de parapente

En couverture de ce livre, il a voulu mettre en avant un "moment très spécial". "C’était au Salar d’Uyuni, un immense lac salé à 4 000 mètres d’altitude en Bolivie", se souvient-il. A ce moment-là, lui et sa compagne, Nadège Perrot, viennent de pousser leurs vélos pendant trois semaines dans le sable. "Là, nous rentrons sur ce lac et pour une fois nous pouvons rouler comme sur une table de billard. Un petit vent se lève, je mets ma voile au-dessus de ma tête et je me mets, avec ma voile de parapente, sur mon vélo. Et le vent commence à me tracter dans la bonne direction", décrit-il. Une expérience qui lui a permis de mélanger ses moyens de transports préférés (ou presque) : le voilier, le parapente et le vélo.