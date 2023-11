France 2 consacre une soirée spéciale à l'environnement avec l'émission "Les super-pouvoirs de l'océan", présentée par Léa Salamé et Hugo Clément.

Révéler les richesses méconnues de l'océan, sensibiliser le plus grand nombre sur son rôle, alerter sur l'urgence à le préserver... Telle est l'ambition de la soirée spéciale que France 2 diffuse mardi 28 novembre à partir de 21h10. Présentée par Léa Salamé et Hugo Clément, l'émission "Les super-pouvoirs de l'océan" évoque les enjeux sous-estimés de la sauvegarde des océans. Différents reportages révèlent ses multiples bienfaits, les dangers qui guettent ces mers indispensables à la survie de l'humain et le péril qu'elles représentent pour nombre de populations.

L'océan mondial couvre plus de 70% de la surface de la Terre et joue un rôle majeur dans la régulation du climat et la température terrestre en absorbant 90% de l'excès de chaleur. "Poumon bleu de la planète", il a une fonction cruciale pour réduire les émissions mondiales de gaz à effet de serre. Alors que l'année 2023 est déjà la plus chaude jamais enregistrée, les océans et la biodiversité qu'ils abritent subissent de plein fouet les conséquences du réchauffement climatique dû aux activités humaines.

Cette hausse des températures mondiales entraîne des modifications de la chimie des océans et menace de nombreuses espèces d'animaux marins qui ne peuvent pas faire face à des eaux plus chaudes. A cela s'ajoute la montée alarmante du niveau de la mer qui met en péril de nombreuses agglomérations côtières.

Des glaciers intimement liés aux océans

Préserver les glaciers est aussi devenu primordial tant leurs destins est intimement lié à celui des océans. Dans l'un des reportages diffusé dans l'émission spéciale, Laury Thilleman part à la rencontre de la glaciologue Heïdi Sevestre, qui travaille pour le programme de surveillance et d'évaluation de l'Arctique dans l'archipel du Svalbard en Norvège. La scientifique s'alarme de leur fonte de plus en plus rapide d'année en année.

"C'est un glacier qui bouge à peu près de deux, trois mètres par jour. Il est tout le temps en train de s'écrouler. Ici, les glaciers ne sont plus en bonne santé. Surtout la partie qui est en contact avec l'océan, la partie qui est basse en altitude." Heïdi Sevestre, glaciologue dans l'émission "Les super-pouvoirs de l'océan"

Cette émission spéciale met également en lumière les différentes initiatives menées par des centaines d'hommes et de femmes qui œuvrent pour la préservation de l'océan et une plus grande connaissance de son capital. Un appel aux dons sera soumis aux téléspectateurs pour soutenir des projets de protection des mers et des océans, au profit de l'association France Nature Environnement.

L'émission "Les super-pouvoirs de l'océan", en partenariat avec France Inter, est diffusée sur France 2 mardi 28 novembre à 21h10.