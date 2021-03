C'est un phénomène dont les habitants de la Nouvelle-Galles du Sud se seraient bien passés. Après avoir subi des inondations majeures la semaine dernière, cette région du sud-est de l'Australie est désormais frappée par une invasion de mygales. Ces araignées ont fui la montée des eaux et menacent désormais les habitants des environs de Sydney.

Des zoos de la région ont alerté la population sur la dangerosité de certaines espèces qui ont été aperçues en nombres dans des zones habitées, comme la terrible Atrax robustus, qui est considérée comme l'araignée la plus venimeuse pour l'hommme.

A bit too close for my liking - but these funnel webs are used to save lives.



The spiders are milked weekly at the @austreptilepark for its anti-venom program. @nbnnews pic.twitter.com/RY4iSuVPSg