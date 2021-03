En Australie, la région de Sydney est sous les eaux. D’importantes précipitations frappent le sud-est du pays depuis vendredi 19 mars, et des milliers d’évacuations sont en cours.

Le sud-est de l’Australie est en proie à d’importantes inondations depuis vendredi 19 mars. 40 centimètres de pluie sont tombés en deux jours. Par endroit, des maisons ont été cernées par la crue. “Quand on s’est couché hier soir, c’était du gazon, et quand on s’est réveillé ce matin, c’était un lac”, raconte un habitant en montrant une grande étendue d'eau. Le niveau monte : à quelques kilomètres de Sydney, le barrage qui alimente la ville en eau potable a débordé pour la première fois en 30 ans. Les autorités s’attendent à un épisode jamais vu depuis 50 ans.

Des pompiers évacuent les habitants

4 000 personnes pourraient être évacuées autour de Sydney. Sur la côte, elles ont déjà commencé. “On regardait les bulletins météo à la maison, et tout d’un coup, ça a frappé. Il était trop tard, on a sorti ce qu’on a pu, mais on a dû faire venir les pompiers pour nous secourir à 2 heures du matin”, explique une riveraine. Ces intempéries pourraient se poursuivre encore plusieurs jours.