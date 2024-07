Brut l’avait visité il y a quelques mois à Marseille : “Le Présage” est le premier restaurant solaire d’Europe. Pour cuire les aliments, Pierre-André, son cofondateur, profite des rayons du soleil. Depuis la première visite, le snack s’est transformé en véritable restaurant.

“Le projet de départ, c'était de faire de la cuisine avec du soleil" déclare Pierre-André Aubert, cofondateur du Présage. Il a débuté avec “un prototype de four solaire” soit “un miroir qui concentre la lumière à l’intérieur du fourneau”. En cas de temps pluie, un système électrique prend le relais. Il y a quelques mois, le lieu-test n’était alors qu’une petite guinguette combinant snack et restaurant. "Ça nous a permis de réunir l'ensemble du financement pour réaliser ce bâtiment intelligent, sobre, bioclimatique" précise le créateur.

Depuis, le snack s’est transformé en véritable restaurant. Autour du lieu, un jardin potager est en construction. "Dans 3 ans, on aura vraiment de la fraîcheur sur le terrain grâce au jardin", affirme Pierre-André Aubert. Ce soir, soir d’inauguration, tous les repas ont été cuits grâce à l’énergie du soleil. Parmi eux, une ratatouille qui réjouit les clients. Pierre-André Aubert se dit "fier de toute l'équipe" qui a rendu possible cette première en Europe : "J'espère que ça va se démocratiser et qu'il y en aura de plus en plus ailleurs".