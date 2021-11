Vidéo Décarbonation de l'industrie : "La France a une des feuilles de route les plus ambitieuses et les plus crédibles", assure Agnès Pannier-Runacher

Décarbonation de l'industrie : "La France a une des feuilles de route les plus ambitieuses et les plus crédibles", assure Agnès Pannier-Runacher

"Aujourd'hui, d'après certains experts, la France - grâce à ce gouvernement et à la politique que nous menons - a une des feuilles de route les plus ambitieuses et les plus crédibles en matière de décarbonation et de lutte contre le défi climatique dans l'industrie", a affirmé la ministre chargée de l'Industrie, Agnès Pannier-Runacher, jeudi 18 novembre sur franceinfo.

Selon le ministère, depuis l’annonce du plan France relance en septembre 2020, 141 projets de décarbonation sont soutenus par l’Etat, dont 42 seront annoncés vendredi lors d’un déplacement d’Agnès Pannier-Runacher dans une cimenterie en Isère. Ces aides représentent 758 millions d’euros de soutien de l’État pour un montant d’investissements industriels de 2 milliards d’euros et un objectif de 2,8 millions de tonnes de CO2 évitées par an.

"C'est très important, parce que l'industrie c'est 20% du problème des émissions carbone en France, mais c'est 100% des solutions pour décarboner toutes nos activités." Agnès Pannier-Runacher, ministre de l'Industrie à franceinfo

Agnès Pannier-Runacher affirme qu'il y a aujourd'hui cinq sites en France "qui représentent 30% des émissions de gaz à effet de serre industriels en France et 15 sites qui en représentent 50%". Il s'agit de sites dans les secteurs de l'acier, de l'aluminium, du ciment et de la chimie, "qui ont besoin de chaleur pour leur processus de production"."Le problème est bien connu et sur chacun de ces sites et chacune de ces filières très consommatrices en chaleur, nous avons une feuille de route dans laquelle nous investissons pour aider ces entreprises à réaliser ce tournant", assure-t-elle.

"On est en train d'inventer une autre façon de produire, on est en train d'inventer des processus qui vont permettre de réduire drastiquement l'empreinte carbone de l'industrie", ajoute la ministre déléguée chargée de l'Industrie, en référence notamment au développement de l'hydrogène. "L'objectif c'est de remplacer le gaz naturel par de l'hydrogène vert et d'électrifier massivement les processus", précise-t-elle.