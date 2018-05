VIDEO - Comment le fou à pieds bleus séduit-il ?

Le fou à pieds bleus est un oiseau du Pacifique que l'on retrouve essentiellement aux Galapagos. Le nom du fou à pieds bleus provient de ses deux caractéristiques les plus marquantes : ses pieds bleus vif et sa difficulté à se déplacer au sol. Cette démarche maladroite ne l'empêche cependant pas d'être un redoutable plongeur, nageur et voltigeur. De plus, ses pieds maladroits sont, avant toute chose, un outil de séduction dont il est très fier.

Une danse "subtile"

La danse nuptiale du fou à pieds bleus consiste à mettre en valeur ses pieds tout en les agitant en face de la femelle et en relevant la tête . Plus ses pieds seront bleus, plus il aura de chances de se reproduire. La raison : cette couleur est due à un pigment caroténoïde, qu'il absorbe grâce à son régime de poissons. Ce pigment stimule son système immunitaire. Ainsi, des pieds bleus sont donc un signe de bonne santé.



Mais ses pieds n'ont pas seulement un rôle à jouer avant l'acte. Cet oiseau ne construit pas de nid et ne couve pas avec son ventre. Vous l’aurez compris, pour tenir ses oeufs au chaud à même le sol, il utilise donc... ses pieds.