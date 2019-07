VIDEO. À Copenhague, les excursions en kayak sont offertes aux ramasseurs de déchets

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Dans le centre-ville de Copenhague, vous pouvez faire du kayak sans débourser le moindre centime. Pour cela, vous devez respecter deux règles : ramasser les déchets que vous rencontrez lors de l'excursion et partager votre expérience sur les réseaux sociaux. Cette initiative, appelée GreenKayak, a été portée par le militant danois Tobias Weber-Andersen. À bord de son embarcation, il recueille toutes les ordures qu'il croise sur son chemin jusqu'à ce que son seau soit plein. "Nous sommes en train de faire quelque chose pour changer l'état d'esprit des gens", soutient-il.

Une "chasse au trésor"

Sachets de plastique, packs de bières, bouteilles de verre… La récolte de Tobias Weber-Andersen a été bonne. Selon lui, GreenKayak a déjà permis de récolter pas moins de 13 tonnes de déchets dans la ville. Encore aujourd'hui, les kayaks affichent complet et les militants écologistes sont de plus en plus nombreux à vouloir participer à cette étonnante "chasse au trésor".

Lancée en 2017 à Copenhague, l'initiative s'est répandue dans d'autres villes européennes comme Berlin, Dublin ou Bergen.