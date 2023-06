Vidéo + 50% de feux de végétation “extrêmes” d’ici 2100 : face au risque, Météo-France lance une “météo des forêts”

Outre la météo classique et la météo des plages, Météo-France propose à partir d’aujourd’hui, et pendant tout l'été, une météo des forêts quotidienne. Pour en savoir plus, regardez la chronique "Une planète, des solutions", réalisée par NOWU en partenariat avec franceinfo.

Cette nouvelle “météo des forêts” devrait être officiellement lancée ce vendredi après-midi à l’occasion d’un déplacement présidentiel sur la base aérienne de la sécurité civile de Nîmes-Garons, dans le Gard, afin d’échanger avec les acteurs engagés dans la prévention et la lutte contre les feux de forêt.

Cet outil développé par Météo-France se présentera sous forme de carte de France, avec le détail département par département du niveau de vigilance face au risque d’incendie. L’échelle s’établira sur 4 niveaux de vigilance (de faible à très élevé) et sera associée à un code couleur (vert, jaune, orange, rouge).

Ce niveau de vigilance sera établi à partir des prévisions de plusieurs paramètres météorologiques, comme l’humidité de l’air, la force du vent ou l’état de sécheresse de la végétation. La première météo des forêts devrait être accessible dès le 2 juin à 17h sur le site internet de Météo-France.

50% de feux “extrêmes” en plus d’ici 2100

Cette surveillance accrue du risque de feux de forêt révèle une préoccupation grandissante vis-à-vis de ce phénomène.

Sous l’impulsion du changement climatique, les feux de végétation sont amenés à se développer, en France et dans le monde. Selon un rapport du Programme des Nations Unies pour l’environnement publié début 2022, le risque d’incendies extrêmes (incontrôlables) pourrait augmenter de 14% d’ici 2030, de 30% d’ici 2050 et de 50% d’ici 2100.

Quelle relation entre incendie et climat ? Si l’on prend par exemple le niveau de sécheresse de la végétation (un des critères qui sera être surveillé par Météo-France), celui-ci joue un rôle clé dans la vitesse de propagation, l’étendue, la durée d’un incendie : plus les végétaux sont secs, plus ils sont faciles à enflammer.

Or le changement climatique aggrave considérablement le risque de sécheresse. Elles peuvent être plus longues, plus intenses, plus précoces, plus tardives… La végétation devient de plus en plus sensible aux incendies.

La France n’est pas épargnée par le phénomène, comme l’explique Benoît Thomé, directeur des missions institutionnelles chez Météo-France : « La saison des “feux de forêt” démarre plus tôt et finit plus tard chaque année. On considère maintenant qu’il peut y avoir un risque important et fort à partir de juin et jusqu’à mi-septembre. »

Le risque s’étend aussi géographiquement, poursuit-il : « Depuis quelques années, Météo-France propose un appui renforcé à certaines préfectures. Jusqu’à maintenant c’était limité à l’extrême-sud de la France, mais, en constatant que les feux de forêt devenaient de plus en plus importants ailleurs sur le territoire, on nous a demandé d’étendre cet appui renforcé au sud-ouest, et à partir de l’année prochaine, à l’ouest. »

Que faire pour prévenir le risque de feux de forêt ?

En France, 9 départs de feu sur 10 sont d'origine humaine, soit par l’activité économique (chantiers de BTP, activités agricoles, etc), soit par des gestes du quotidien (mégots de cigarette, barbecue ou feux de camp) qui pourraient donc facilement être évités.

Quelques bons gestes à avoir en tête : ne surtout pas jeter ses mégots de cigarette dans la nature, même éteints, organiser son barbecue et bricoler loin de la végétation.

Plus globalement, le Programme des Nations Unies pour l’environnement révélait dans son rapport que la planification pour prévenir les incendies recevait moins de 1% du financement total de la lutte contre les feux. Ses auteurs recommandaient de mieux répartir les financements, en développant aussi la prévention, par ex construire des bâtiments à distance de la végétation, ou créer des « zones tampons » entre les forêts et les routes et habitations.

NOWU c’est le média positif pour s’informer et se bouger pour la planète ! Sa mission : permettre aux jeunes de devenir des acteurs face aux défis environnementaux grâce à des contenus déculpabilisants et tournés vers les solutions.