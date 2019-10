Strasbourg : une école maternelle construite dos à la route pour éviter la pollution

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Fallait-il construire une école maternelle à proximité de la voie la plus polluée de Strasbourg (Bas-Rhin) ? Les parents d'élèves s'inquiètent. L'avenue du Rhin est située à seulement 100 m de l'école maternelle Solange Fernex. 46 000 véhicules l'empruntent chaque jour. L'association ATMO Grand Est, en charge de la surveillance de la qualité de l'air, mesure cette pollution. Pour préserver l'école, l'association a émis des recommandations.

Un aménagement urbain plus sain pour les élèves

Avec les architectes, ils ont essayé de minimiser l'impact de la pollution, d'abord en faisant tourner le dos de l'école à l'avenue, mais surtout en construisant des immeubles de plusieurs étages, qui agissent comme remparts. "Côté cour, on a toujours entre 30% et 50% de pollution en moins que quand on est côté rue", fait valoir Emmanuel Rivière, de l'association ATMO Grand Est. Une station de mesure permanente munie de capteurs sera installée dans la cour de l'école. Pendant un an, heure par heure, elle mesurera le taux de dioxyde d'azote dans l'air.

