Incendie de Lubrizol : "Ce serait très surprenant qu’il n’y ait pas de toxicité", estime un expert en chimie et pollution qui a consulté la liste

Invité de franceinfo, Frédéric Poitou a consulté la liste des produits stockés dans l’usine Lubrizol qui a été publiée mardi sur le site internet de la préfecture de Seine-Maritime.

"Ce serait très surprenant qu’il n’y ait pas de toxicité. Le préfet a été un peu léger", estime mercredi 2 octobre sur franceinfo Frédéric Poitou, expert judiciaire en chimie et en pollution, après l'incendie du site de l'usine de Lubrizol à Rouen dans la nuit du 25 au 26 septembre.

Frédéric Poitou a consulté la liste des produits stockés dans l’usine Lubrizol publiée mardi soir sur le site internet de la préfecture de Seine-Maritime. D’après ces documents, 5 253 tonnes de produits ont été détruites dans les flammes, notamment des additifs multi-usages et des produits améliorant de viscosité.

franceinfo: Faut-il s’inquiéter des produits qui ont brulé dans l’usine de Lubrizol ?

Frédéric Poitou: Globalement, il y a des sources importantes de molécules carbonées et d'hydrocarbures, beaucoup de métaux et des acides inorganiques. Et avec la température qui s'était élevée lors de l'incendie et des explosions, ce sont les conditions requises pour former des dioxines. C'est un cocktail d'un ensemble de molécules et de constituants. Ce n'est pas la peine de chercher quelle est la toxicité de chacun puisqu'on trouve des produits inflammables, explosifs, auto-inflammables. Donc si on regarde les produits un par un, on n'a pas une vue synthétique. Globalement l'ensemble des stocks de produits qui étaient listés sont de 5 000 tonnes de produits qui en combustion génèrent des dioxines.

Pour vous, la nocivité de ces produits qui ont été mélangés et ont brûlé est évidente aujourd'hui ?

Ce serait très surprenant qu'il n'y ait pas de toxicité. Les dioxines sont formées dans les phénomènes d'incinération et on les retrouve à la sortie des incinérateurs. Comment voulez-vous qu’avec une telle source de produits chimiques et de métaux en combustion pendant plusieurs jours on n'ait pas de formation de produits toxiques. Je pense que cela va être vérifié lorsqu'on va analyser les suies, les suies de dépôts et les particules fines qui ont été émises.

Maintenant, toutes les substances sont retombées puisqu'elles sont accrochées aux particules fines. Donc on peut aussi imaginer qu'à la date d'aujourd'hui, l'air prélevé n'est plus vraiment nocif, mais il est nocif par exposition à tout ce qui est retombé sur les sols de la banlieue rouennaise et dans les champs agricoles. Les dioxines ont une persistance longue, plus de 12 ans.

En tant qu'expert, que pensez-vous de la gestion de cette crise ?

Je pense que la communication préfectorale a franchement été désastreuse, à commencer par ce préfet qui disait : quand n'y a pas de traces il n'y a pas de risque, ça n’est vraiment pas sérieux. Mais après, ce sont les stratégies du gouvernement. La communication est liée aussi aux circonstances, au site et au devoir de ne pas affoler les populations. Je connais bien Rouen, c'est une ville dont il n'est pas très facile de sortir s'il y a des alertes chimiques. Il y aurait eu des embouteillages terribles sur les ponts qui traversent la Seine. Moi je pense que le préfet était un petit peu léger.

La préfecture a aussi parlé de 160 fûts qui posaient problème, dont pouvaient émaner des vapeurs de mercaptan et d'hydrogène sulfuré. Comment on détruit ces flux ?

D'abord il peut y avoir une destruction chimique et puis une destruction par incinération. Mais ces fûts-là finalement sont ceux qui sentent très mauvais, mais ce ne sont pas nécessairement les plus toxiques en réalité. Ce sont ceux qu'on utilise pour parfumer, identifier les gaz qui eux sont inodores, on rajoute quelques doses de Mercaptan pour qu'on les sente donc ça sent très mauvais. L'usine Lubrizol avait déjà été affectée par ce phénomène là il y a quelques années, mais ce n'est pas le plus toxique.