DIRECT. Incendie de l'usine Lubrizol : les résultats d'analyses des suies seront connus d'ici deux jours, indique le ministre de l'Agriculture

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #ROUEN

: "Nous savons très précisément les types de produits stockés dans cette usine. Simplement, nous extrayons dans cette liste les différents produits situés dans l'entrepôt [incendié]. Le site faisait 14 hectares et 1,5 hectare a brûlé."



Le préfet de Seine-Maritime, Pierre-André Durand, commente la situation au micro de BFMTV. Il revient notamment sur la publication prochaine des analyses des suies, très attendue par la population.

: "Jusqu'à ce que les résultats d'analyse soient publiés, on ne sait quand, on est dans l'obligation de jeter notre lait et c'est moralement très dur."



Les agriculteurs de la région rouennaise, et notamment les exploitants laitiers, se sentent à l'abandon après le passage du panache de fumée. "On n'a quasiment pas d'informations", déplore Stéphane Donckele, exploitant à Catenay (Seine-Maritime) et secrétaire général de la FNSEA 76. Un autre exploitant contacté par franceinfo a dû jeter 14 000 litres de lait.



: "On sait qu'il y a une pollution sur Rouen, on sait qu'il y a de l'amiante qui a brûlé, on sait qu'il y a tout un tas de choses", a poursuivi le ministre. "Simplement, ce qu'il faut savoir, c'est si oui ou non la pollution qui a eu lieu est grave et peut avoir des conséquences pour la santé."





Le gouvernement attend les résultats des analyses sur les conséquences sanitaires de l'incendie de l'usine Lubrizol, a déclaré le ministre de l'Agriculture, Didier Guillaume. "Tout sera publié entre demain et après-demain sur ce qu'il s'est passé", a-t-il assuré sur BFM TV.

: Une usine chimique classée Seveso "seuil haut" a été "mise à l'arrêt" depuis 7h45 à Grand-Quevilly, près de Rouen (Seine-Maritime). Il n'y a pas d'incendie, précise la préfecture de Seine-Maritime. "L'usine Borealis [qui produit des engrais] a déclenché son POI [Plan d'Organisation Interne] à la suite d'une perte d'alimentation électrique qui nécessite sa mise à l'arrêt pour mise en sécurité de l'installation", annoncent les autorités.





: "Le gouvernement délibérément ne dit pas la vérité sur des produits extrêmement dangereux qui ont pu partir en fumée", a accusé sur franceinfo Yannick Jadot, député européen EELV, après l'incendie de l'usine Lubrizol à Rouen. "Les salariés, les riverains doivent être suivis dans le temps sur de potentielles maladies", réclame l'eurodéputé.





: La soirée a été agitée à Rouen. Alors que le préfet était interrogé par les élus métropolitains pour faire un point sur la situation après l'incendie de Lubrizol, une centaine de manifestants ont tenté d'entrer dans la salle du conseil. Plusieurs policiers ont fait barrage pour éviter une intrusion. Voici notre récit.







BENJAMIN ILLY / FRANCEINFO / RADIO FRANCE



: Voici les principaux titres de l'actualité :



• Les dirigeants de l'usine Lubrizol affirment que le feu qui a ravagé le site "a démarré à l'extérieur de l'entreprise". Sur place, les inquiétudes restent nombreuses après le passage du panache de fumée. Une manifestation est prévue ce soir à 18 heures pour réclamer des réponses.



• La cantatrice américaine Jessye Norman, soprano dont la voix à la fois sombre et majestueuse avait conquis les publics du monde entier, est morte à New York à 74 ans, des suites d'une septicémie.





• Un groupe de cinq personnes se présentant comme un nouveau FLNC a annoncé de prochaines actions, "par la force si nécessaire", visant à "sauver le peuple corse".





• La France a rendu hier un ultime hommage national à Jacques Chirac, en présence d'une centaine de personnalités étrangères.

: En Seine-Maritime, "280 fermes sont concernées" dans 112 communes par les retombées du panache de fumée de l'incendie survenu à Rouen, affirme sur franceinfo Christiane Lambert, présidente de la FNSEA. "Si l'on étend à l'Oise, la Somme, l'Aisne et le Nord-Pas-de-Calais qui sont touchés, ce sont probablement plus de 500 fermes qui sont touchées", ajoute-t-elle.

: "Nous avons des éléments qui nous portent à penser que le feu a démarré à l'extérieur de l'entreprise (...), en dehors des limites de propriété du site. C'est là que nous avons constaté le départ du feu. Les équipes en place nous ont indiqué que le feu est parti très vite."



Isabelle Striga, directrice générale de Lubrizol, revient sur l'incendie de l'usine Lubrizol, au micro de France Bleu Normandie. Elle affirme disposer de documents et de témoins mais ne souhaite pas communiquer davantage d'éléments car "une enquête est en cours". Elle était accompagnée de Laurent Bonvalet, directeur du site de Rouen.





: Des associations, organisations non gouvernementales et syndicats ont prévu de manifester du palais de justice de Rouen jusqu'à la préfecture, ce soir à 18 heures. Les participants veulent réclamer des réponses et "la vérité" concernant l’incendie de l’usine Lubrizol, explique France Bleu Normandie.

: On suit toujours l'évolution de la situation à Rouen. "Lubrizol accuse", écrit ce matin le quotidien Paris Normandie. Le groupe a porté plainte hier pour "destruction involontaire" après l'incendie et affirme que l'origine du feu est "extérieure" au site.





: Voici les principaux titres de l'actualité :



• Quatre jours après l'incendie de l'usine Lubrizol, le Premier ministre Edouard Philippe a assuré que les odeurs étaient "gênantes" mais pas "nocives". Sur place, les inquiétudes restent nombreuses. Une manifestation est prévue ce soir à 18 heures pour réclamer des réponses.



• La cantatrice américaine Jessye Norman, soprano dont la voix à la fois sombre et majestueuse avait conquis les publics du monde entier, est morte à New York à 74 ans, des suites d'une septicémie.





• La France a rendu hier un ultime hommage national à Jacques Chirac, en présence d'une centaine de personnalités étrangères.





• Jean-Jacques Urvoas, ancien garde des Sceaux jugé devant la Cour de justice de la République (CJR) pour "violation du secret professionnel", est condamné à un mois de prison avec sursis et 5 000 euros d'amende.



• Une cinquantaine d'habitants ont été temporairement mis à l'abri après une fuite de gaz hier soir à Paris. Cet événement est survenu dans le quartier où une explosion avait fait quatre morts et 66 blessés en janvier.