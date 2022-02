Sommet de l'océan à Brest : "Il ne peut pas y avoir de terre en bonne santé sans océan en bonne santé", martèle François Gabart

"Maintenant, il faut des actions concrètes au-delà de ce sommet", a déclaré vendredi 11 février sur franceinfo François Gabart, ambassadeur du One Ocean Summit, le sommet de l’océan qui est en train de se terminer à Brest. "C'est peut-être un sommet de plus, mais on n'en a jamais eu sur l'océan, donc il a au moins le mérite d'exister", a ajouté le navigateur qui rappelle qu'il "ne peut pas y avoir de terre en bonne santé sans océan en bonne santé". "La moitié de l'oxygène dans l'atmosphère est générée par l'océan, si l'océan ne va pas bien, le climat ne va pas bien et tous les êtres vivants sur la planète auront du mal à respirer dans les années qui viennent", a insisté François Gabart.

franceinfo : Comment faire pour que ce sommet ne soit pas juste une réunion internationale de plus ?

François Gabart : Il y a déjà eu beaucoup d'échanges mais on n'avait jamais eu de sommet sur les océans, alors que c'est extrêmement important. Je rappelle que l'environnement dépend essentiellement de la bonne santé des océans. Il ne peut pas y avoir de terre en bonne santé sans océan en bonne santé. Alors c'est peut-être un sommet de plus, mais on n'en a jamais eu sur l'océan, donc il a au moins le mérite d'exister. Maintenant, en effet, il faut des actions concrètes au-delà de ce sommet.

La prise de conscience n'est pas encore au rendez-vous, selon vous ?

On pourrait penser que cela concerne les marins, les personnes qui vont sur l'eau ou celles qui vivent sur le littoral mais ce n'est pas vrai. La bonne santé de l'océan c'est un lien direct au climat, avec l'oxygène qu'on respire tous.

"La moitié de l'oxygène dans l'atmosphère est générée par l'océan, si l'océan ne va pas bien, le climat ne va pas bien et tous les êtres vivants sur la planète auront du mal à respirer dans les années qui viennent." François Gabart, navigateur à franceinfo

C'est important de comprendre ce lien très fort entre la vie sur terre, la santé, et la vie dans les océans.

Vous constatez cette pollution de l'océan quand vous naviguez ?

Oui, l'océan est extrêmement fragilisé par l'impact humain. Il y a de plus en plus de plastique en mer. Et, ce qui est terrible, c'est que ce ne sont pas ceux qu'on voit qui sont les plus dangereux mais ceux qu'on ne voit pas, qui sont au fond ou parfois en surface, ces fameux micro plastiques qui peuvent rester là pendant des dizaines, des centaines d'années. On ne sait même pas combien de temps ils peuvent rester dans les océans mais on sait que leur impact est très important sur la vie dans les océans et sur les planctons qui absorbent le CO2 et génèrent l'oxygène qui est rejeté dans l'atmosphère.

Quelles solutions peut-on imaginer pour rendre moins polluant le transport maritime ?

Depuis toujours on a réussi à se déplacer en utilisant le vent. Cela fait un peu plus de 100 ans qu'on s'est dit qu'en mettant des moteurs ça marchait aussi très bien, sans voir toutes les conséquences de cette utilisation de carburant de manière massive et importante. Mais c'est extraordinaire de voir à Brest toutes les innovations des dernières années pour essayer de réintégrer la voile, le vent, dans le transport maritime. Et puis, vous savez que les bateaux de course commencent à voler ? Ça frotte moins dans l'eau et ça va plus vite. Mais on peut aussi prendre la décision de ne pas aller plus vite et d'utiliser moins d'énergie, moins de carburant si on est sur un bateau à moteur. C'est quelque chose d'assez fascinant.

Que pensez-vous de la proposition d'Emmanuel Macron d'installer une cinquantaine de parcs d'éoliennes d'ici 30 ans et notamment en mer ?

Je crois qu'il faut avoir une multitude de sources d'énergie. Les éoliennes en font partie mais il faut faire cela de façon intelligente en essayant de trouver les bons endroits où le vent est stable et l'impact sur l'environnement est faible. Il y a aussi des hydroliennes, des propositions pour capter l'énergie générée par les courants qui sont nombreux autour de la France. Il ne faut rien s'interdire parce qu'on a besoin de créer cette énergie. Mais la meilleure chose c'est quand même la sobriété et essayer d'utiliser moins d'énergie. On n'aura pas le choix que d'en passer par là.