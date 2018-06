Serre-Ponçon : le mystère du cachalot échoué

C'est un mastodonte marin. Un cachalot de 15 m de long et d'une vingtaine de tonnes s'est échoué vendredi 8 juin, dans la matinée, sur la plage de Savines-le-Lac (Hautes-Alpes). "Je pense qu'ils l'ont mis là tout petit et on l'a jamais vu, puis il a grossi", suppose un habitant. "Il a l'air très vrai, mais j'ai des doutes", se méfie un autre. Un périmètre de sécurité a été mis en place et des scientifiques de l'Association internationale pour la protection des baleines se sont amassés autour de l'animal.

Un message écologique

Le cétacé serait un jeune mâle d'une quinzaine d'années. "On a fait une autopsie pour savoir s'il a du plastique, du plomb (dans son estomac)", précise l'expert scientifique Stan Vangheluwe. L'information fait le buzz sur internet. Et pour cause, il s'agit d'une performance artistique savamment orchestrée. La presse et les autorités étaient dans la confidence. "Les gens ont besoin de mythes, de superhéros, de légendes", justifie Philippe Ariagno, directeur du théâtre La Passerelle. Le message est aussi écologique. Le cétacé sera visible jusqu'au dimanche 10 juin.

