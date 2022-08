Serbie : des vestiges du passé refont surface dans le Danube

Avec un niveau particulièrement bas de l'eau dans le Danube, en raison de la sécheresse exceptionnelle de l’été, des navires de guerre refont surface et suscitent l’inquiétude.

Ce sont d’abord des bancs de sable rarissimes qui émergent dans une partie du Danube, à Prahovo (Serbie), puis des ombres sous la surface de l’eau avant qu’apparaissent des épaves imposantes. Le fleuve est à un de ses plus bas niveaux depuis un siècle et il révèle des vestiges dangereux du passé. Il y a notamment un cimetière de navires de guerre nazis, coulés ici il y a près de 80 ans. Une vingtaine de bateaux ont refait surface. Avec la sécheresse de cet été, le fleuve est plus d’un mètre en dessous de son niveau normal.

"On estime qu’il y a encore 100 tonnes d’explosifs ici dans le Danube"

Longtemps, ces navires n’ont existé que sur des cartes sous-marines. En même temps que ces carcasses, c'est une autre menace qui ressurgit désormais. Ces bateaux de guerre, avec leurs munitions, n’ont jamais été sécurisés. "On peut parfois repérer des mines sous-marines près des épaves. On estime qu’il y a encore 100 tonnes d’explosifs ici dans le Danube", explique Saša Markovi, capitaine de transport fluvial. En duplex sur place pour le 23 Heures de franceinfo, le journaliste Laurent Desbonnets ajoute que "plusieurs autres pays traversés par le Danube tirent en ce moment la sonnette d’alarme. Le faible niveau du fleuve crée de graves problèmes d’irrigation pour l’agriculture mais aussi, comme à Budapest, en Hongrie, des inquiétudes très fortes sur l’alimentation en eau courante".