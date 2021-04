Saint-Vincent : l’éruption du volcan de la Soufrière force la population à fuir

Les images de l’éruption du volcan de la Soufrière, survenue vendredi 9 avril, sont impressionnantes. Sur l’île de Saint-Vincent, dans les Caraïbes, de très nombreux habitants ont été contraints de fuir pour se mettre à l’abri. La panique était palpable au sein de la population. "On n'en peut plus, on doit partir maintenant", hurle un homme. Une épaisse colonne de fumée était visible partout sur l’île. L’éruption de la Soufrière est une première depuis quarante ans. Une couche de cendre recouvre l’île vue du ciel, mais aussi les voitures et les maisons. En plus, une forte odeur de soufre est perceptible dans l’air.

Des évacuations en bateaux

Pourtant, certains refusent de partir. "La seule chose qui m’inquiète, ce sont les cendres et le gaz", affirme une habitante. Mais au milieu de la nuit, une pluie de cendres s’est abattue sur l’île. Des évacuations ont eu lieu sur des bateaux, notamment de femmes et d’enfants. Les experts estiment que ces conditions pourraient perdurer plusieurs jours, voire des semaines.