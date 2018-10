Saint-Tropez : marée noire sur la Côte d'Azur

Des galettes de fioul se sont déposées sur les plages de Saint-Tropez (Alpes-Maritimes). Les tâches sombres et visqueuses s'accumulent sur le sable de la plage des Salins. La pollution est amenée par les vents forts de ces derniers jours sur la région. "Cela nous fait mal au coeur de voir ce qu'il se passe", lance une promeneuse. "On hallucine sur l'état de la plage. On n'avait pas été mis au courant que la pollution pouvait arriver jusqu'à nos côtes", déplore une riveraine.

Cinq plages fermées

Une collision entre deux navires au large de la Corse est à l'origine de la pollution. Près de 600 mètres cubes d'hydrocarbures se seraient échappés des épaves. "Les rochers m'inquiètent. Et les petites criques où l'accès est plus difficile", explique Roland Bruno, le maire de Ramatuelle (Var). Cinq plages ont été fermées dans le département.