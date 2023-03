Sables-d'Olonne : les habitants s'activent pour préserver leur plage

La plage des Sables-d'Olonne se distingue par sa propreté grâce à des opérations de nettoyage qui sont menées régulièrement.

La pluie et le vent ne les ont pas découragés. Récemment, plus de 100 Sablais se sont réunis pour participer au nettoyage annuel d'une plage. Inquiétés par la présence de plastique sur la plage, beaucoup d'enfants sont venus prêter main forte. "Ça pollue beaucoup et après, les oiseaux et les poissons s'étouffent et ils meurent", témoigne une petite fille.

Le ramassage des déchets... à cheval

Pour ramasser ce plastique sans abîmer la plage, aucune machine n'est utilisée. Un cheval, dont les sabots ont le mérite de ne pas s'enfoncer dans le sable, récupère les déchets. Ce jour-là, plus d'une tonne de déchets ont été ramassés.