Réserves de biosphère : trait d'union entre l'homme et son environnement

Ce sont des aires protégées désignées par l'Unesco. Il existe 701 zones de biosphère dans le monde, dont 14 rien qu'en France. Parmi elles, la réserve naturelle du Scamandre à Vauvert (Gard), composée d'une mosaïque de lagons. "C'est une zone deltaïque, une vaste zone humide avec des milieux naturels et préservés gérés par l'homme. Mais aussi avec des milieux agricoles et toute une activité économique", détaille Nicolas Bonton, chef du service eau et biodiversité de la réserve.

Un label surveillé de près

Adopté au début des années 1970, ce programme d'aires de biosphère vise à améliorer les relations entre l'homme et son environnement. Il s'agit de protéger la faune et la flore tout en permettant de développer des activités humaines. Mais ces réserves ont des comptes à rendre à l'Unesco. Elles sont auditées tous les dix ans pour conserver leur label et de nouvelles zones sont désignées chaque année.

