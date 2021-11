Redevance sur les appareils reconditionnés : "Cela va ralentir l'essor du secteur", selon un représentant

Le Parlement a adopté mardi 2 novembre, par un ultime vote du Sénat, un texte de loi instaurant une redevance sur les ventes de smartphones et ordinateurs reconditionnés. Cette redevance, qui s'applique déjà aux appareils neufs, servira à financer les droits d'auteur. "Ces dix euros vont représenter un vrai surcoût pour le secteur", a dénoncé sur franceinfo Benoît Varlin, président de la Fédération professionnelle du réemploi et de la réparation.

Cette loi, dont l'objectif est de réduire l'empreinte environnementale du numérique en France, "va ralentir l'essor du secteur du reconditionnement français", assure Benoît Varlin, alors que le secteur connaît une croissance de "30% par an", avec "10 à 15% des téléphones utilisés en France qui sont issus du reconditionnement". Il s'inquiète en effet que cette redevance entraîne une baisse des ventes.

"Si c'est plus cher, les acheteurs se tourneront vers des produits moins chers, souvent issus d'Asie et qui ne respectent pas la réglementation française et européenne. On vendra donc moins."