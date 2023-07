Réchauffement climatique : on vous explique la "théorie du donut"

La "théorie du Donut" est un concept développé par l'économiste britannique Kate Raworth. À travers l'image du donut, elle propose un autre modèle économique dans lequel les besoins humains et l'environnement pourraient s'épanouir sans se nuire.

L'image est percutante : un donut pour sauver la planète... C'est l'idée qu'a trouvée l'économiste Kate Raworth pour repenser nos modèles économiques. "La façon dont nous enseignons l'économie depuis le XIXe siècle est périmée", écrit-elle dans son livre La théorie du donut (éditions Plon, 2018). Et quoi de mieux que l'image familière du donut pour remédier à cela ? On vous explique.





Un donut et des limites à ne pas franchir

"Je sais que l'image peut sembler absurde, mais c'est la forme symbolique qui compte", explique l'économiste Kate Raworth dans une vidéo postée sur Youtube. La forme circulaire du donut permet de visualiser facilement plusieurs frontières.

D'abord, il y a le cercle le plus petit du donut, à l'intérieur. Il symbolise tous les besoins humains, c'est-à-dire l'alimentation, la santé, le logement, l'eau, l'énergie, mais aussi l'éducation, l'équité sociale, l'égalité des sexes, la paix, la justice, etc. Si un système économique ne respecte pas ce "plancher social", il court à sa perte... Et tombe dans le trou du beignet.



La partie extérieure du donut représente les limites écologiques planétaires, c'est-à-dire le changement climatique, l'utilisation mondiale de l'eau, l'acidification et le réchauffement des océans, l'érosion de la biodiversité, etc. Il s'agit des neuf limites écologiques définies par le scientifique suédois Johan Rockström. Si on les dépasse, on risque de causer des dégâts irréparables à la planète.

Schéma expliquant la "théorie du donut" de Kate Raworth (https://www.notre-environnement.gouv.fr/)

Un modèle qui vise à satisfaire les besoins humains en respectant l'environnement

Entre ces deux frontières se trouve la meilleure partie du donut. C'est là où nos systèmes économiques devraient se développer, selon Kate Raworth.

L'espace intermédiaire du donut symbolise l'idéal économique à atteindre. Une sorte d'équilibre et un espace sûr où pourraient se concilier justice sociale et respect environnemental. "Le donut est une boussole qui devrait aiguiller la prospérité du XXIe siècle", explique la Britannique sur Youtube.

Pour l'économiste, nous devons changer de logiciel. Kate Raworth ne prône pas la décroissance, mais invite les dirigeants à "trouver un équilibre". Cela consiste selon elle à abandonner la boussole du PIB et de la croissance perpétuelle pour lui préférer une économie stationnaire. Pour résumer, Kate Raworth invite à sortir de la linéarité et à viser la circularité du donut...

Une image qui inspire l'Union européenne...

Le correspondant de TV5 Monde, Paul Germain, expliquait le 2 juin en direct du Parlement européen à Bruxelles où se tenait le sommet "Beyond Growth 2023", que la théorie du donut était très prise au sérieux et qu'elle représentait pour l'Europe un objectif à atteindre.



Sur le site français notre-environnement.gouv.fr, une page entière est dédiée au concept du donut. L'article assure que "la conciliation des enjeux économiques, sociaux et environnementaux est au cœur des sommets internationaux" et cite l'exemple du Sommet de la Terre à Rio de Janeiro (2012). Il est précisé que les Objectifs de Développement Durable (ODD) établis par les États membres des Nations unies en 2015 se seraient inspirés de la théorie de Kate Raworth. Les ODD désignent les 17 objectifs de développement durable pour "assurer la paix et la prospérité des peuples et de la planète", à l'horizon 2030.

... mais qu'aucun pays n'applique pour l'instant

Or, dans le monde, pour l'instant, aucun pays ne respecte la théorie du donut et n'est parvenu à atteindre l'équilibre défendu par Kate Raworth. Les pays qui garantissent l'ensemble des besoins humains dépassent les limites planétaires. Et les pays qui respectent ces dernières ne garantissent pas tous les besoins humains à leurs citoyens.



Cependant, à l'échelle de la municipalité, la théorie du donut donne des idées. Certaines villes l'appliquent. C'est le cas d'Amsterdam qui encourage son application dans de nombreux domaines. La capitale des Pays-Bas est devenue en 2020 la première ville au monde à instaurer le concept du donut dans ses choix politiques publiques. Amsterdam a par exemple lancé un plan pour recycler des ordinateurs afin de les distribuer à des personnes dans le besoin.