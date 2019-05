Quels sont les pays les plus propres en Europe ?

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Depuis une trentaine d'années, on respire un peu mieux en Europe, mais quels sont les pays les plus propres ? En matière de gaz à effet de serre, les plus vertueux sont l'île de Malte, la Lettonie, la Roumanie, la Suède et la Croatie. Dans ces pays, chaque habitant rejette en moyenne 3 à 4 tonnes de CO2 par an, contre 5 tonnes en France. Le Luxembourg est le mauvais élève avec 15 tonnes rejetées par habitant. Le Grand-Duché ne produit d'autre part que 5% d'électricité issue de sources renouvelables. C'est 6% aux Pays-Bas, 9% en Belgique et 16% en France. Dans les pays du Nord, la Finlande produit 40% de son énergie à partir de ressources renouvelables.

440 kg de déchets par habitant en France

En matière d'ordure, le Luxembourg rejette en moyenne 1 tonne de déchets par an par habitant contre 440 kg en France. Un Polonais se contente, lui, de 250 kg et les Roumains d'à peine plus de 200 kilos par an.

