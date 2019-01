Pollution : le fléau des dépôts sauvages

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

À 30 km de Paris se trouve une immense décharge sauvage. Ici, pendant des mois, comme le montrent ces images, des camionnettes se sont succédé pour décharger des déchets en toute illégalité et sans rien débourser pour leur traitement. Un trafic très lucratif dans lequel certains se sont engouffrés. Sur le site leader des petites annonces, en entrant le mot-clé "déchets", 18 000 offres apparaissent, dont près d'un quart issues de particuliers. La plupart proposent d'évacuer vos gravats à des prix défiant toute concurrence. Nous contactons plusieurs de ces annonceurs. Sans surprise, ces rabais s'expliquent par des méthodes peu scrupuleuses.

314 000 tonnes de déchets dans la nature

Pourtant, les règles sont très strictes. Au nord de Paris, cette entreprise est spécialisée dans le courtage des déchets. En clair, c'est un intermédiaire entre ceux qui produisent des déchets et ceux qui les traitent. Une activité très encadrée qui nécessite d'abord des agréments. Pour les déchets dangereux pour l'amiante, il faut même établir un bordereau de suivi. En cas d'infraction, les sanctions vont jusqu'à deux ans de prison et 75 000 € d'amende. Pas sûr, toutefois, que cela soit dissuasif.

Car pour éviter toutes ces formalités, certains annonceurs vont même jusqu'à usurper les numéros de siren, les codes d'identification des entreprises. C'est ce qu'a découvert le journaliste Olivier Guichardaz après des semaines d'enquête. Mis en cause, le site d'annonces Le Bon Coin a décliné notre demande d'interview, mais s'explique par écrit : "(...) Nous sommes hébergeurs. À ce titre, nous n'intervenons pas dans les transactions réalisées (...) et n'avons pas l'obligation de contrôler les numéros siren". Pas de contrôle, mais la porte ouverte aux dépôts sauvages. En France, 314 000 tonnes de détritus, soit l'équivalent de 31 tours Eiffel, finissent au bord des routes, des cours d'eau et des espaces naturels. Il faudra des mois pour dépolluer et nettoyer le site. Montant de la facture : au moins 3 millions d'euros.

