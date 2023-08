Planète : les ressources disponibles sur Terre pour 2023 sont épuisées le 2 août

Le 2 août marque le jour du dépassement, journée où l'humanité a épuisé les ressources disponibles sur Terre pour 2023. Qu’est-ce que cela signifie précisément ? Le point avec Simon Ricottier, sur le plateau du 19/20.

La Terre est dans le rouge, elle ne suit plus. Depuis le mercredi 2 août, nous consommons les ressources naturelles plus qu’elles ne se régénèrent. “Nos émissions de CO2 dépassent aussi, à partir d’aujourd’hui, ce que les forêts et les océans peuvent absorber. Ce jour du dépassement, calculé par une ONG, arrive de plus en plus tôt. En 50 ans, on est passé de fin décembre à début août. La date avance de trois jours chaque année”, précise Simon Ricottier.

Possible de décaler le jour du dépassement

La France fait partie des mauvais élèves. “Si toute l’humanité consommait comme le font les Français, il nous faudrait quasiment trois planètes Terre pour subvenir à nos besoins”, poursuit le journaliste. Car il y a de grandes disparités. “Prenons trois exemples. Au Qatar, les ressources disponibles pour une année sont épuisées dès le 10 février. En France, c’est le 5 mai. Seuls quelques pays comme la Jamaïque, parviennent à maintenir l’équilibre, et n’atteignent leur quota que fin décembre”, explique Simon Ricottier.

Pour enrayer le phénomène, il faudrait s’adapter. “Par exemple, si 75 % de l’électricité produite sur terre l’était à partir d’énergies renouvelables, le jour du dépassement reculerait de 26 jours”, conclut le journaliste sur le plateau du 19/20.

