Pétrolier incendié au Sri Lanka : la fuite de diesel colmatée

Un incendie s'était déclaré le 3 septembre à bord du "New Diamond", un navire qui se trouve dans l'océan Indien, au large du Sri Lanka.

Les plongeurs de la marine sri lankaise ont enfin réussi à colmater, vendredi 11 septembre, la fuite sur le moteur endommagé d'un pétrolier incendié, qui avait ces derniers jours laissé échapper une nappe de diesel de deux kilomètres de long dans l'océan Indien. L'incendie qui s'était déclaré le 3 septembre à bord du New Diamond avait été maîtrisé après plusieurs jours de lutte, mais le moteur endommagé continuait à laisser échapper du diesel.

La marine sri lankaise, en annonçant la nouvelle samedi, a également précisé qu'il n'y avait eu aucune fuite du pétrole transporté par le navire, qui se trouve à environ 90 km de la côté orientale du Sri Lanka. Outre cette réparation, les plongeurs ont également pu colmater une voie d'eau de l'autre côté du navire.

L'entreprise de sauvetage néerlandaise SMIT a annoncé de son côté que ses experts, montés à bord, n'avaient constaté aucun dommage important dû à l'incendie. "Les cuves de pétrole sont intactes", a déclaré vendredi la compagnie à l'AFP à La Haye (Pays-Bas). "On discute maintenant de savoir où envoyer le navire pour transférer le pétrole".

Le Sri Lanka craint une catastrophe écologique si le transfert a lieu au large de ses côtes, et a demandé aux propriétaires d'emmener le New Diamond hors de sa zone économique, c'est-à-dire au moins à 370 km de ses côtes. Le navire transporte une cargaison de 270 000 tonnes de pétrole brut, et également 1 700 tonnes de diesel pour ses machines.